Podaż znów może zdominować Wall Street

Wiele wskazuje na to, że rozpoczynająca nowy tydzień sesja na amerykańskich giełdach może być podobnie nieudana jak piątkowa, kiedy to doszło do gwałtownego tąpnięcia indeksów. Poniedziałkowa przecena, jeśli de facto do niej dojdzie, nie powinna jednak mieć tak bolesnego charakteru jak poprzednia.

fot. Michael Nagle/Bloomberg