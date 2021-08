Korea Południowa to pierwsza duża gospodarka regionu, w której podwyższone zostały stopy procentowe, informuje BBC.

Bank centralny ogłosił, że główna stopa wzrośnie o 25 pkt. bazowych do 0,75 proc. Uzasadnieniem ma być potrzeba ograniczenia wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych i cen nieruchomości mieszkaniowych. To pierwsza podwyżka stóp w Korei Południowej od prawie trzech lat. Bank centralny sygnalizował gotowość do jej przeprowadzenia od maja, ale powstrzymywała go obawa hamowania gospodarki z powodu nasilenia pandemii.