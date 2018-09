Polacy piją więcej mocnych alkoholi

GUS podaje, że spożycie mocnych alkoholi wzrosło w Polsce do 3,3 l na mieszkańca w 2017 r.

Spożycie wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, w przeliczeniu na 100 proc. alkoholu, wzrosło w Polsce w 2017 roku do 3,3 l na osobę, podczas gdy w roku 2015 było to 2,5 l - poinformował Główny Urząd Statystyczny.



Według GUS w tym samym czasie spadło spożycie wina i miodów pitnych do 6,1 l na osobę z 8,6 l. Wzrosło natomiast spożycie piwa na osobę. Z danych GUS wynika, że o ile jeszcze w roku 2015 statystyczny Polak wypijał rocznie 80,7 l piwa wytwarzanego ze słodu, to w roku 2017 było to już 98,5 l na osobę.



Jak podaje GUS od roku 2005 spadła liczba wypalanych przez Polaków papierosów z 1974 sztuk na osobę do 1345 sztuk w roku 2017.



Z danych GUS wynika ponadto, że jemy coraz mniej jaj. Ich spożycie spadło na osobę z 215 sztuk do 139 sztuk.



Mniej jemy też owoców i warzyw. W 2015 roku statystyczny Polak rocznie zjadał 110 kg warzyw i 54,1 kg owoców. Spożycie to spadło w roku 2017 do odpowiednio 105 kg i 53 kg.