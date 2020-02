Polska firma motorem napędowym innowacji

Sukcesy krakowskiej firmy Grape Up dowodzą, że polscy specjaliści mogą napędzać cyfrową transformację liderów najbardziej konkurencyjnych branż.

Przedsiębiorstwa rozwijane w duch promującym innowacje budują trwałą przewagę konkurencyjną. Dziś naturalnym nośnikiem innowacji i czynnikiem determinującym pozycje firmy jest oprogramowanie i usługi cyfrowe. Aby dostarczać oprogramowanie szybciej i bardziej elastycznie korporacje muszą adaptować sprzyjające temu technologie chmurowe. Jak wynika z najnowszych analiz IDC - usługi w chmurze to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin rynku IT. W tym właśnie obszarze, dostarczając kluczowe oprogramowanie w chmurze (ang. cloud native) - bezpośrednio dla globalnych graczy pozycję wiodącego konsultanta zbudował krakowski Grape Up, operujący już także w Chicago, Białymstoku i Wrocławiu.

Wyświetl galerię [1/2] Koncerny adaptują narzędzia i prak­tyki świetnie działające w start-upach, dzięki czemu mogą lepiej konkurować i dostarczać wyższą wartość swoim odbiorcom — podkreśla Konrad Siatka, prezes Grape Up. [FOT. ARC]

Kluczowy czynnik innowacji

Świadomość potrzeby zmian i rosnącej roli oprogramowania sprawiają, że firmy, które chcą być konkurencyjne, zmuszone są do zmian utartych modeli biznesowych i budowania nowych strumieni dochodu, a co za tym idzie oprogramowania i usług cyfrowych. Przykładem mogą być firmy i organizacje współpracujące z Grape Up min. Adidas, Porsche, Hertz, Allstate Insurance czy holenderskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu Wodnego.

Branża samochodowa i szerzej transportowa, rozwija aplikacje wykorzystujące technologię IoT (internet rzeczy), Connected Cars (komunikacja pomiędzy samochodami, pomiędzy samochodem a platformą, pomiędzy urządzeniem mobilnym a pojazdem) czy tworzy platformy telematics (agregujące dane z urządzeń sensorycznych i zachowania kierowcy oraz pojazdu, aby optymalizować utrzymanie samochodu). Rozwiązania budowane przez klientów Grape Up pozwalają nie tylko zwiększyć komfort korzystania z auta, ale przede wszystkim optymalizują koszty użytkowania samochodów i wprowadzają nową jakość w zakresie bezpieczeństwa. Rewolucja branży automotive, napędzana rozwojem oprogramowania, dla końcowego użytkownika będzie widoczna w szybkiej informacji o zatłoczeniu parkingów i utrudnieniach na trasach czy przewidywaniu sugerujących zmiany w utrzymaniu pojazdu. Aby w pełni optymalizować potencjał tych zagadnień firmy takie jak Grape Up współpracują z najlepszymi fachowcami w zakresie AI (sztucznej inteligencji).

- Jesteśmy specjalistami w obszarze Cloud Native, ale rozwijamy także kompetencje i ofertę w oparciu o AI. W tej dziedzinie współpracujemy z wybitnymi ekspertami i naukowcami. Staramy się stopniowo wdrażać AI do rozwiązań budowanych dla naszych klientów. Widzimy tutaj duże pole do rozwoju - podkreśla Konrad Siatka, prezes Grape Up.

Cyfrowa rewolucja zmienia świat

O ile jako odbiorcy zaczynamy dopiero dostrzegać rozwój oprogramowania w użytkowanych przez nas pojazdach, to skala adaptacji najnowocześniejszych narzędzi przez banki, firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe, jest faktycznym obrazem rewolucji, która zmienia nasze życie w zawrotnym tempie. Jak to wygląda od strony technologicznej? Platformy Fast Data i Big Data rozwijane przez Grape Up dla wiodącego singapurskiego banku DBS czy aplikacje usprawniające i automatyzujące przetwarzanie danych w działach analitycznych amerykańskiej korporacji First American, przyczyniają się do przetwarzania wielkich ilości danych, i podejmowania decyzji przynoszących tym podmiotom oszczędności w liczone milionach dolarów. Co na tym zyskują ich klienci? Szybszą realizację usług, popartą wysokiej jakości analizami i usprawnienia jakości obsługi.

W gronie firm adoptujących innowacyjne technologie i rozwijających własne oprogramowanie, a współpracujących na co dzień z Grape Up, znajduje się także firma Adidas. Jeden z liderów branży retail stale udoskonala swoje usługi czego przykładem jest nowe doświadczenie oferowane klientom sklepów internetowych należących do tej marki - wybierając dowolny produkt w takim sklepie otrzymujemy rekomendowaną stylizację. Wykorzystując tutaj AI, Adidas rozwiązał problem wcześniej stosowanego, mozolnego procesu manualnego określania preferencji, co przełożyło się na wzrost ilości nabywanych produktów, wzrost średniej wartości zamówienia i nową jakość w obsłudze klienta.

Zmiany, które zachodzą w branży dóbr konsumenckich mogą okazać się rewolucyjne, jednak naprawdę zaawansowane w adaptacji najnowszych technologii okazują się niektóre jednostki rządowe. Przykładem współpracy nawiązanej przez Grape Up z takim właśnie klientem jest kontrakt z RWS - agencją wykonawczą holenderskiego ministerstwa zarządzającego komunikacją i żeglugą śródlądową. RWS stworzył, z wykorzystaniem Cloudboostr - produktu opracowanego przez Grape Up, platformę chmurową pozwalającą na szybkie budowanie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami mission critical (niezawodnymi, najważniejszymi rozwiązaniami, które warunkują funkcjonowanie całego systemu).

Infrastruktura i kultura pracy

W tym wyjątkowo innowacyjnym środowisku doskonale odnajduje się właśnie Grape Up. Lata pracy ze start-upami i przedsiębiorstwami działającymi w najbardziej konkurencyjnych gałęziach rynku sprawiły, że dziś wywodząca się z Krakowa firma jest jednym z najbardziej doświadczonych zespołów oferujących usługi w zakresie doradztwa i budowy rozwiązań cloud-native, tj. rozwiązań technologicznych budowanych na infrastrukturze chmurowej. Potwierdzeniem tych kompetencji jest własny produkty firmy - Cloudboostr, platforma, która umożliwia przedsiębiorstwom szybsze i bardziej efektywne dostarczanie aplikacji w chmurze.

a9c2adc0-8c30-11e9-b683-526af7764f64

Pracownicy Grape Up nie tylko pomagają rozwijać konkretne aplikacje zoptymalizowane pod środowisko chmurowe, ale wspierają największe przedsiębiorstwa w transformacji całej infrastruktury, w oparciu o którą działają te nowoczesne aplikacje.

Jednak, żeby te głębokie zmiany mogły być adaptowane w firmach o złożonych procesach wewnętrznych, równie istotne są zmiany w kulturze. Dlatego równolegle z dzieleniem się wiedzą technologiczną, zespoły Grape Up pomagają transformowanym firmom przyswajać kulturę DevOps i metodyki pracy doskonalące procesy wytwarzania aplikacji.

- Koncerny adaptują narzędzia i praktyki świetnie działające w start-upach, dzięki czemu mogą lepiej konkurować i dostarczać wyższą wartość swoim odbiorcom. Nasz wkład przynosi naszym klientom milionowe oszczędności operacyjne, pozwala zdobywać nowe rynki i wspiera nie tylko transformację technologiczną, ale równie istotną zmianę kultury pracy i rozwoju produktów - mówi prezes Konrad Siatka.

Liderzy zmiany

Strategia rozwoju firmy oparta na budowaniu wiedzy i specjalizacji w projektach B+R, z użyciem najnowocześniejszych technologii i metod pracy, pozwala angażować się w ciekawe projekty, ale także być w miejscu, w którym powstają innowacje. Nawet w trudnych warunkach rynkowych, firmy muszą inwestować w innowacje, w takich okolicznościach rola Grape Up jest nieoceniona.

- Współpraca z takimi firmami jak Porsche, Adidas czy Hertz to istotne potwierdzenie eksperckości naszego zespołu. Wyjątkowo satysfakcjonujące są projekty, w których pełnimy wiodącą rolę i odpowiadamy za całościowe dostarczenie rozwiązania. W tych wypadkach to my wyznaczamy kierunek i zarządzamy całym cyklem wytwarzania oprogramowania, tak aby dostarczyć je w sposób jak najbardziej efektywny - dodaje Konrad Siatka.

Jak przyznaje prezes Grape Up, obsługa takich klientów i ciągły rozwój firmy wymaga wyjątkowej rzeszy utalentowanych specjalistów. Jak o nich walczyć na tak konkurencyjnym rynku?

Grape Up zapewnia udział w ciekawych projektach oraz możliwości ciągłego rozwijania wiedzy - wewnętrznie i poprzez uczestnictwo w najlepszych konferencjach branżowych na całym świecie. Równolegle z możliwościami doskonalenia własnego warsztatu, firma oferuje każdemu pracownikowi realny wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej. Ta wyjątkowa na polskim rynku propozycja wyraża się w haśle „Aim for the cloud. Feel at home”. Grape Up podkreśla przy tym, że realizując ambitne przedsięwzięcia, równie dużo uwagi poświęca rozwijaniu przyjaznej pracownikowi atmosfery pracy.

