Polska zapędziła się w kozi róg

Ryzyko, że Polska straci część funduszy europejskich nie jest jeszcze bardzo duże, ale niewątpliwie rośnie.

Bruksela podejmuje coraz więcej działań, by ograniczyć Polsce dostęp do funduszy europejskich. Obecnie trwa spór o akceptację Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej 110 mld zł na inwestycje w infrastrukturę, cyfryzację i zieloną energię. Niedługo może do tego dojść spór o wypłaty pieniędzy ze wszystkich funduszy. Czy istnieje ryzyko utraty istotnych pieniędzy i obniżenia przez to wzrostu PKB w Polsce? Na pewno warto je brać pod uwagę.