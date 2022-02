Pomagamy firmom wpisywać się w zielone trendy

KOMENTARZ PARTNERA RANKINGU

Agnieszka Wnuczak, Business Account Manager EPSON EUROPE B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Gazele Biznesu to renomowane zestawienie od lat wyróżniające firmy wyjątkowe, wybijające się na trudnym, wymagającym – ale i niezwykle ciekawym - polskim rynku. Z radością obserwujemy, że z roku na rok coraz więcej jego uczestników to przedsiębiorstwa z dużym potencjałem nie tylko stricte biznesowym, ale też pełne chęci do budowania zrównoważonej gospodarki i działające w duchu społecznej odpowiedzialności. Takie podejście do biznesu jest zbieżne ze strategią firmy Epson, w której ściśle łączymy cele biznesowe i innowacje z działaniami na rzecz społeczności i środowiska. Uważamy, że nie ma innej drogi.

W Polsce, podobnie jak w Europie, rośnie świadomość ekologiczna decydentów i społeczeństwa i ten trend na pewno będzie się umacniał. Coraz więcej firm zwraca uwagę właśnie na aspekt ekologiczny przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Epson idealnie wpisuje się w to zapotrzebowanie z drukarkami pracującymi w technologii „heat free”. Ta niewytwarzająca ciepła technologia zużywa do 83 proc. mniej energii elektrycznej generując o wiele mniej ozonu i CO2 w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Mniejszy pobór mocy to większa oszczędność pieniędzy, ale także mniejszy ślad węglowy. Wybór opracowanych przez nas rozwiązań druku, to nie tylko postawienie na produkty wytwarzane z troską o jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, ale również decyzja, która przekłada się na jego zmniejszenie podczas długiego okresu eksploatacji. Z roku na rok dla świadomych i nowoczesnych przedsiębiorstw są to coraz ważniejsze argumenty przy wyborze sprzętu.

Epson bardzo mocno stawia na proekologiczne działania i jest od lat zaangażowany w kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W naszych procesach biznesowych i produkcyjnych stawiamy na zasadę zrównoważonego prowadzenia biznesu. Co więcej, w ślad za czym idą działania CSR zarówno na poziomie centralnym - takie jak wsparcie badań zmian klimatycznych w Arktyce – jak i w Polsce gdzie wspieramy akcję Czysta Rzeka.

Osobiście obserwuję, że „zielone” trendy bardzo się umacniają, co będzie miało pozytywny wpływ na dalszy rozwój naszej działalności, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.