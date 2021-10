Potężny wzrost deficytu handlowego Polski

Skok importu z powodu wyższych cen paliw i innych surowców jest negatywnym zjawiskiem, które obniży dynamikę konsumpcji.

Polska notuje bardzo szybki spadek salda handlu zagranicznego towarami. Z potężnej nadwyżki dynamicznie przeszliśmy do bardzo głębokich deficytów, co wywołane jest głównie skokiem importu. Jeszcze kilka miesięcy temu można było oczekiwać, że to zjawisko wystąpi i będzie pozytywnym objawem. Teraz jednak można mieć wątpliwości, czy się z tego cieszyć. Zamiast mocno importować towary inwestycyjne, co normalne w okresie ożywienia, płacimy bardzo dużo za surowce.