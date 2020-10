Pracodawco, płać częściej

Część pracowników chciałaby, aby tydzień pracy został skrócony, a pensje były wypłacane np. co tydzień.

21 proc. pracowników w Polsce chciałoby dostawać pensję co dwa tygodnie, a 15 proc. co tydzień — wynika z badania firmy ADP „Workforce view in Europe 2020”. Wypłaty dwa razy w miesiącu mają najwięcej zwolenników wśród osób w wieku 18-24 lata (21 proc.) i 25-34 lata (23 proc.) oraz 55+ (24 proc.). Natomiast w grupie wiekowej 45-50 lat 19 proc. pytanych wolałoby otrzymywać wynagrodzenia co tydzień.