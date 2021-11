Prawie milion sezonowych miejsc pracy w USA

Liczba sezonowych miejsc pracy dostępnych w USA zbliżyła się do miliona i jest rekordowo wysoka, ogłosiła firma Challenger Gray & Christmas.

Challenger wyliczył, że m.in. detaliści, firmy transportowe, spożywcze i magazynowe ogłosiły chęć zatrudnienia łącznie 939 tys. pracowników sezonowych. To 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć dane obejmują tylko dziewięć miesięcy, to liczba sezonowych miejsc pracy ogłoszonych w 2021 roku i tak jest już największa w historii. Największe firmy handlowe: Walmart, Amazon.com i Target, a także gigant logistyku UPS, ogłosiły zamiar zatrudnienia po co najmniej 100 tys. pracowników sezonowych przez zbliżającym się sezonem świątecznych zakupów.