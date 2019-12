Prezes: Pekao ma potencjał dalszego wzrostu

Bank Pekao w pierwszych miesiącach 2020 roku rozpocznie prace nad nową, kilkuletnią strategią, poinformował PAP Biznes Marek Lusztyn, nowy prezes banku. Jego zdaniem Pekao ma ogromny potencjał dalszego wzrostu, cel ROE na poziomie 12,5 proc. bank będzie chciał osiągnąć w najszybszym możliwym terminie.

„Zbliżamy się do końca realizacji obecnej strategii i rozpoczniemy prace nad nową. Na pewno prace nad nową, kilkuletnią strategią rozpoczniemy w pierwszych miesiącach 2020 roku. Chciałbym, by do jej stworzenia zaangażowanych było wiele osób z banku, by była to strategia wielowymiarowa, z którą pracownicy banku się utożsamiają” - powiedział PAP Biznes Lusztyn.



„Uważam, że Pekao jest bankiem z ogromnym potencjałem dalszego wzrostu. Wraz z obecnym zarządem chcemy w pełni ten potencjał wykorzystać. Mamy bardzo dobry bilans, najsilniejszy w tej chwili wśród największych banków w Polsce. Ominęły nas problemy z kredytami frankowymi, w niewielkim zakresie wpłynie na nas wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich i inne mniejsze problemy, które w tej chwili trapią konkurencję. Mamy też bardzo duże nadwyżki kapitałowe, które możemy wykorzystać na rozwój banku i polskiej gospodarki. Jesteśmy w dobrym momencie, by bank silnie rósł i rozwijał się” - dodał.



Marek Lusztyn został prezesem Pekao po tym, jak pod koniec listopada z funkcji ten niespodziewanie zrezygnował Michał Krupiński. Lusztyn od lipca 2017 r. był wiceprezesem banku, brał udział w przygotowaniu obecnej strategii banku. Z grupą Pekao jest związany od prawie 20 lat.



"W tym roku obchodziliśmy 90-lecie powstania Pekao. Będę patrzeć na rozwój banku nie tylko w horyzoncie kilku kolejnych lat i tylko wyłącznie przez pryzmat parametrów finansowych, ale - biorąc pod uwagę, że to instytucja z tak długą historią i z tak dużym wpływem na życie gospodarcze Polski – chcę, by tradycja wspierania przez bank polskich przedsiębiorstw w dobrych i trudniejszych czasach była kontynuowana" - powiedział Lusztyn.



Nowy prezes banku podtrzymał cele finansowe ze strategii obowiązującej do końca 2020 roku. Bank zakłada, że po uwzględnieniu nowych obciążeń regulacyjnych i konsumenckich w 2020 r. wskaźnik ROE wyniesie 11,5 proc. +/- 0,5 proc.



"Nie wprowadzamy w banku żadnej rewolucji – chcemy kontynuować strategię, którą wspólnie z zarządem zakomunikowaliśmy pod koniec 2017 roku. Wchodzimy w trzeci, finałowy rok tej strategii. To strategia oparta na zbilansowanym wzroście, rozwoju bankowości cyfrowej i optymalizacji kosztowej" - powiedział Lusztyn.



"Z celu strategicznego 12,5 proc. ROE nie rezygnujemy, będziemy się starali osiągnąć go w najszybszym możliwym terminie. Musimy jednak wziąć pod uwagę tło regulacyjne” - dodał.



Prezes poinformował, że wzrost organiczny pozostaje scenariuszem bazowym dla banku, jednak Pekao przeprowadza analizy dotyczące ewentualnego przejęcia mBanku.



"Wzrost organiczny pozostaje scenariuszem bazowym dla banku. Podobnie jak nasi główni konkurenci prowadzimy jednak analizy związane z wystawionym na sprzedaż mBankiem. Z uwagi na wstępny etap prac nie mogę powiedzieć nic więcej" - powiedział Lusztyn.



"Na podstawie publicznie dostępnych informacji uważam, że dla Pekao jest to potencjalnie interesujący model biznesowy, który może być komplementarny do profilu Pekao" - dodał.



Prezes poinformował, że analizy dotyczące mBanku nie powinny trwać długo, nie podał jednak ram czasowych.



Prezes podtrzymał plan obniżenia do 2020 roku wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 40 proc. W dłużnym terminie bank też chce mieć ten wskaźnik poniżej tego poziomu.



"W perspektywie 2020 roku zakładamy dwucyfrowy wzrost dochodów komercyjnych, chcemy też, by dynamika wzrostu kosztów była poniżej inflacji. Wiemy, że to cel ambitny, ale też realny do realizacji. Widzimy, że mamy wiele obszarów, gdzie możemy mieć wyższą efektywność kosztową i ta optymalizacja będzie +finansowała+ nam dalszą transformację banku" - powiedział Lusztyn.



Prezes powiedział, że koszty składek banku na BFG w 2020 roku mogą być niższe niż w 2019 roku, jednak skala zmniejszenia składek może nie okazać się znacząca.



Bank zapowiadał wcześniej, że chce utrzymać koszty ryzyka na poziomie około 50 punktów bazowych. Po trzech kwartałach 2019 roku są na poziomie 41 pb, a w samym III kwartale wynosiły 46 pb.



Prezes zapowiedział, że w 2020 roku koszty ryzyka mogą być nieco wyższe niż w 2019 roku.



"Spodziewamy się w przyszłym roku lekkiego osłabienia gospodarczego, które może nieco podnieść koszty ryzyka w stosunku do 2019 roku, ale nie przekroczą one poziomu 50 pb" - powiedział Lusztyn.



Zdaniem prezesa sytuacja finansowa gospodarstw domowych jest dobra i się poprawia, a wpływ na ewentualne pogorszenie kosztów ryzyka w banku może mieć segment firm.



"W obszarze kredytowania osób fizycznych cały czas mamy bardzo dobry rynek pracy, mamy duże transfery socjalne, które wspierają zdolność kredytową i nie widzimy specjalnych napięć ani w obszarze kredytów mieszkaniowych, ani pożyczek gotówkowych. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych jest dobra i się poprawia" - powiedział Lusztyn.



"Inna jest sytuacja po stronie przedsiębiorstw. Tempo inwestycji firm w przyszłym roku będzie niższe, co wynikać będzie z oczekiwanego pogorszenia koniunktury, szczególne zagranicznej. Sytuacja ta przełoży się na niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych. Zaczyna być widoczna słabość globalnej koniunktury, a polska gospodarka jest mocno nastawiona na eksport" - dodał.



Prezes podtrzymał średnioterminową politykę dywidendową banku, zgodnie z którą na dywidendę trafić ma 60-80 proc. zysku banku za 2019 rok i między 50 a 75 proc. zysku za rok 2020.



„Aspirujemy do tego, by utrzymać jedną z najwyższych dywidend w sektorze bankowym. W perspektywie średnioterminowej, w scenariuszu wzrostu organicznego, chcemy przeznaczać na dywidendę co najmniej połowę zysku” - powiedział Lusztyn.



Zdaniem prezesa bank nie powinien mieć istotnych problemów z uplasowaniem emisji pod wymóg MREL.



"Do pierwszych emisji przez Pekao dojść może pod koniec 2020 roku. Nie sądzę, żebyśmy mieli istotny problem z uplasowaniem emisji, które musimy zrobić” - powiedział Lusztyn.



"Łączne emisje na całym rynku to będą spore kwoty, które będą rodziły pytania o możliwy popyt na tego typy instrumenty. Z drugiej strony będzie to kolejne obciążenie wpływające istotnie na dochodowość sektora" - dodał.



Marek Lusztyn od lipca 2017 r. był wiceprezesem banku nadzorującym działalność Pionu Zarządzania Ryzykami. Pełnił również funkcję członka rad nadzorczych w szeregu spółek zależnych od Banku Pekao (Pekao Leasing, Pekao Bank Hipoteczny, Pekao Investment Banking).



Przed objęciem funkcji wiceprezesa przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowych grupy UniCredit, ówczesnej spółki-matki Banku Pekao.