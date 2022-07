Produkcja JSW spadła, ale wzrosły ceny

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła 2,78 mln ton (-4,9 proc. kw/kw i -9,7 proc. r/r).

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła 3,58 mln ton (-11,7 proc. kw/kw i -5,1 proc. r/r).

Mocno wzrosły jednak ceny. Indeks węglowy TSI z okresu styczeń-maj, który ma wpływ na ceny JSW w II kwartale 2022 r., urósł średnio o 25 proc. w porównaniu z okresem październik 2021-luty 2022 do 487 USD/t.

Szacowana średnia cena PLN/t węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w 2Q 2022 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 41 proc.

Relacja średniej ceny węgla koksowego JSW sprzedanego do odbiorców zewnętrznych do średniej notowań indeksu węglowego TSI za okres styczeń 2022r. – maj 2022 r. wyniosła 91 proc. W porównaniu do ubiegłego kwartału wzrosła o 6 pkt proc.