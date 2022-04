Putin coś musi przed 9 maja

Po prawie sześciu tygodniach wojny napastniczej Rosji z Ukrainą jej militarny rezultat jest jednak zdumiewający.

Uwzględniając dysproporcję sił, naprawdę zasadne były nadzieje Władimira Putina na blitzkrieg i zajęcie w kilka dni Kijowa, co umożliwiłoby obsadzenie wasalnej wobec Kremla dyktatury na obraz Aleksandra Łukaszenki. Plan zakładał, że stanie się to zanim szeroko rozumiany Zachód zdoła wykonać jakikolwiek ruch. Dzięki bohaterskiemu oporowi Ukrainy stało się jednak inaczej, sytuacja na froncie przypomina raczej stagnację z pierwszej wojny światowej, niż błyskawiczne ofensywy znane z drugiej. Niestety, tragicznym nawiązaniem do tej ostatniej są zbrodnie dokonywane na ludności cywilnej.