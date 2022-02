Reckitt rośnie i przewodzi zmianom

Rozmowa z Nikosem Tsakalakisem, General Manager Poland & Eastern Europe Health&Nutrition i Thomasem Stopp’em, Regional Director Eastern Europe Hygiene, Reckitt Poland.

Thomas Stopp i Nikos Tsakalakis są dumni nie tylko z wyników osiąganych przez Reckitt w Polsce i działań marek z misją, lecz także z tempa i skutków działań firmy na rzecz ograniczenia jej wpływu na środowisko naturalne.

Czy Reckitt jest nowicjuszem w Polsce i dlaczego zdecydował się wejść na polski rynek?

Thomas Stopp: Reckitt związał swoją przyszłość z Polską na dłużej. Działamy w Polsce od 1992 r., od 30 lat rozwijamy tu biznes, a w jego ramach największą fabrykę Reckitt w Europie, w dawnych zakładach Polleny w Nowym Dworze. Inwestujemy w jej rozwój i rozbudowę. Prowadzimy też w Polsce trzy inne jednostki biznesowe: dwie lokalne – Hygiene oraz Health & Nutrition, a także globalną – Digital Hub.

Nikos Tsakalakis: Polska jest nie tylko jednym z najszybciej rozwijających się krajów Europy Wschodniej, ale też rynkiem o dużym potencjale wzrostu. Nawet obecnie polska gospodarka stabilnie rośnie. Kategorie w których działa Reckitt są tutaj większe w porównaniu z innymi krajami w regionie. Centralne położenie Polski sprawia, że jest to idealne miejsce dystrybucji na wschód i zachód Europy oraz doskonała lokalizacja do rozwijania działalności regionalnej w Europie Wschodniej. To szczególnie ważne, że Polska to rezerwuar talentów, a my w ich rozwój inwestujemy znaczne środki.

Jak Reckitt ocenia wyniki swojej dotychczasowej działalności w Polsce?

TS: Nasze produkty higieniczne już piąty rok z rzędu zwiększają udziały w rynku – począwszy od marki Finish, przez inne, kluczowe marki, jak Airwick, Vanish i Lovela. Dzięki temu możemy inwestować w rozwój naszego biznesu w Polsce, w rozwój nowych kanałów sprzedaży i utrzymanie tempa wzrostu. Osiągnięcia zawdzięczamy naszym zespołom, ich fantastycznemu zaangażowaniu i duchowi przedsiębiorczości.

NT: Nasze marki Health & Nutrition są na silnych, wysokich pozycjach w swoich kategoriach. Kluczowe są Durex, Strepsils, Nurofen i Nutramigen. Polscy konsumenci mają zaufanie do naszych produktów. Dzięki temu nasze udziały w rynku rosną. Rozwijamy też e-commerce, inwestując w ludzi i rozwiązania odpowiadające potrzebom konsumenta.

Jakie jest miejsce polskiego oddziału na globalnej mapie biznesowej firmy Reckitt?

TS: Reckitt w Polsce najbardziej jest znany z nowodworskiej produkcji. Jesteśmy dumni, że od 2002 r. Nowy Dwór wyrósł na największą spośród 45 fabryk Reckitt w świecie. Zakład produkuje około 3000 rodzajów produktów, począwszy od całej puli środków do zmywarek, poprzez środki do prania, higieny aż po pielęgnację tkanin. Trafiają one na ponad 50 rynków w świecie.

Od 2 lat Global Digital Hub Reckitt działa w Polsce jako centrum rozwiązań cyfrowych dla wszystkich światowych oddziałów Reckitt.

NT: Polska z jej dwoma biznesami Hygiene i Health & Nutrition jest środkiem ciężkości Europy Wschodniej, z regionalną siedzibą w Warszawie. Nowe produkty i strategie są opracowywane i wdrażane w innych krajach Europy Wschodniej, np. kampanie Finish, Vanish, Cillit Bang, Durex, Dettol. Polska jest rynkiem tworzącym nowości, jak Strepsils Kaszel oraz żel na ząbkowanie: Nurodent. Wszystko to jest możliwe dzięki doświadczonym i pełnym pasji polskim zespołom Reckitt.

Co przewiduje projekt przekształcenia biznesu Reckitt w Polsce? Na czym on polega?

NT: Wyniki 2021 r., pierwszego roku nowej strategii pokazują, że zrealizujemy globalnie cele określone na kolejne lata. W 2021 r. osiągnęliśmy wzrost o 3,5 proc., co przełożyło się na dwuletni skumulowany wzrost przychodów netto o 17,4 proc. – najlepszy wynik w branży. Rok temu postanowiliśmy uczynić zrównoważony rozwój kodem DNA dla marek naszej firmy, które mają pomagać ludziom w uzyskaniu lepszego dostępu do higieny i ochrony zdrowia. Nasze działania społeczne skupiają się wokół: wyzwań zdrowia, edukacji i zdrowia seksualnego, inkluzywnosći i równości.

Dziś zmienianie świata na lepsze to misja dla biznesu i marek. Reakcje ludzi są ogromną motywacją do dalszego działania, blisko 30 tys. pracowników Reckitt ocenia naszą firmę jako najlepsze miejsce pracy.

TS: W ciągu ostatnich 2-3 lat Reckitt w Polsce zmienił się, przechodząc od działań wykonawczych, do tworzenia nowych produktów, strategii i kampanii komunikacyjnych marek Vanish, Finish i Cillit Bang. Mamy świadomość, że o sukcesie decyduje zrozumienie naszych konsumentów i najlepsza odpowiedź na ich potrzeby. Wspomaga nas w tym globalne Centrum Marketingu Cyfrowego w Warszawie. Kluczowe jest, aby nasze marki były tam, gdzie konsumenci są w mediach i gdzie preferują robić zakupy. Dlatego rozwijamy strategię wielokanałowości i rozwijamy e-commerce.

Jak strategia Reckitt „purpose driven” działa w praktyce?

NT: Pandemia była lekcją dla wielu firm. Pomimo wyzwań realizowaliśmy naszą misję nawet z większą siłą zarówno w działaniach skierowanych do konsumentów, ale też wewnątrz firmy, przez kierownictwo i pracowników Reckitt.

Przez lata 2020 i 2021 wszyscy w Reckitt pracowali w ekstremalnych warunkach, zwłaszcza zespoły odpowiedzialne za dostępność naszych kluczowych marek, takich jak leki i środki higieny i dezynfekcji. Wprowadziliśmy podcasty dla programu „Wellbeing” i porady dotyczące pracy w domu. Jesteśmy dumni, że nasz zespół doskonale odnalazł się w nowym, zdalnym środowisku pracy.

Misja marek, tak jak misja Reckitt jest kamieniem węgielnym i kołem zamachowym wszystkich działań, także tych, które przyniosła pandemia. Działaliśmy dla wsparcia ochrony zdrowia przekazując realną, materialną pomoc w postaci leków (Nurofen, Strepsils) dla szpitali i placówek ochrony zdrowia.

Jakie są powody, dla których każda marka Reckitt ma swoją własną misję i cele?

NT: Każda marka ma swoją historię. Dettol został wprowadzony w 1932 r., w brytyjskich szpitalach, by zapobiegać sepsie. Od tego czasu pomaga chronić rodziny przed infekcjami. Marka Durex, wraz z partnerami osiąga realne, wymierne efekty nie bojąc się tak trudnych tematów, jak edukacja seksualna i wsparcie zatrzymania epidemii AIDS. Nurofen współpracuje z Fundacją K.I.D.S. (Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali) w projekcie pozytywnych zmiany w dziecięcych szpitalach w Polsce. Nutramigen edukuje rodziców, że wczesne leczenie alergii na mleko krowie zapobiega dalszemu rozwojowi innych chorób alergicznych. Za tymi działaniami stoi firma Reckitt, potwierdzając swoją społeczną wrażliwość.

TS: Współpraca z globalnymi partnerami znacząco zwiększa wpływ. Dla Finish oszczędzanie zasobów wodnych jest celem działań. Od lat współpracuje z producentami, np. firm Bosch czy Beko, edukując o korzyściach automatycznego zmywania naczyń, bo to umożliwia zaoszczędzenie nawet 80 litrów wody w jednym cyklu, w porównaniu z myciem ręcznym. Również kampania Vanish „Noś ubrania dłużej, wodę zostaw naturze” zachęca konsumentów do dbania o ubrania i przekazywania ich dalej, by budować gospodarkę obiegu zamkniętego. Air Wick, współpracuje z WWF, aby przywracać bioróżnorodność i siedliska dzikich kwiatów. Z kolei Lovela „gra” kolejny raz razem z WOŚP.

Jaki wpływ ma dążenie do osiągnięcia ogólnych celów zrównoważonego rozwoju na działalność Reckitt?

TS: Poprzez nasze produkty, programy i partnerstwa chcemy zmniejszać presję na środowisko i wspierać walkę z problemami trapiącymi świat. Świadomość i siła naszych marek wpływają na pozytywne zmiany postaw i zachowań. Nasze marki mają udział w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, przez lepszą higienę, zdrowie i odżywianie się ludzi.

NT: Nasza strategia zrównoważonego rozwoju to rozwijanie marek z misją, wykorzystanie w produkcji coraz lepszych składników w oparciu o rozwój naukowy. Celem jest tworzenie bardziej zrównoważonych produktów i zaufanie konsumentów.

Drugi filar to dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem jest zmniejszanie ilości tworzyw sztucznych i opakowań, recykling oraz wspieranie infrastruktury odpowiadającej potrzebom konsumentów.

Globalnie chcemy do 2030 r. osiągnąć 50 proc. przychodów netto ze zrównoważonych produktów i zmniejszyć ślad węglowy o 65 proc., zmniejszyć ilości pierwotnego plastiku w opakowaniach o 50 proc., a do 2025 r. zwiększyć o 100 proc. wykorzystanie opakowań nadających się do recyklingu lub ponownego użycia.

Zdrowsza planeta to zdrowsze życie. Stawiamy sobie ambitne cele i wysokie wskaźniki zrównoważonego rozwoju, ale też dokonaliśmy już ogromnego postępu w tym zakresie. Widać to m.in. na przykładzie emisji gazów cieplarnianych, w której już w 2021 r. osiągnęliśmy nasze cele na 2030 r. – 9 lat przed planem. Redukcja globalnych emisji sięgnęła 66 proc., co jest dla nas źródłem satysfakcji, tak samo jak zyski.