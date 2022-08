- Zmniejszenie konsumpcji gazu przez przemysł pokazuje, że możemy uniknąć gazowego stanu alarmowego – powiedział Mueller w wywiadzie dla Der Spiegel.

Podkreślił, że realny brak gazu byłby trudniejszy dla Niemiec niż konieczność oszczędzania i olbrzymia cena „błękitnego paliwa”.

W czwartek Federalna Agencja ds. Sieci informowała, że Niemcy są na drodze do osiągnięcia celu, którym jest zapełnienie magazynów gazu w 85 proc. do 1 października. Regulator podkreślił konieczność dokonania większego wysiłku, aby osiągnąć kolejny cel, którym jest zapełnienie magazynów w 95 proc. do 1 listopada.

W czwartek na zamknięciu sesji na europejskiej platformie TTF gaz ziemny z wrześniowych kontraktów drożał o 6,3 proc. do rekordowych 310,50 EUR za 1 MWh.