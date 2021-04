Stopa trzymiesięcznych dolarowych pożyczek międzybankowych w Londynie spadła najmocniej od siedmiu tygodni w środę.

LIBOR spadał w środę czwarty dzień z rzędu i zszedł o 1,1 pkt. bazowego do rekordowo niskich 0,17289 proc. To jego największy jednodniowy spadek od 4 marca. Spread LIBOR/OIS, uważany za miarę niechęci banków do pożyczania sobie pieniędzy, zmniejszył się do ok. 8,5 pkt. bazowego i jest najniższy od 2010 roku.