CoinShares informuje, że w ubiegłym tygodniu, w reakcji na przecenę bitcoina i innych cyfrowych aktywów, zanotowano rekordowy napływ 1,3 mld USD do funduszy kryptowalut i do samych produktów, donosi Reuters.

Pomimo napływu pieniędzy, całkowita wartość aktywów zarządzanych przez fundusze spadła 22 stycznia do 29,7 mld USD z rekordowych 34,4 mld USD notowanych 8 stycznia, kiedy kurs bitcoina wspiął się na historyczny szczyt, dochodząc do prawie 42 tys. USD.

Aktywa Grayscale, największego funduszu kryptowalut, spadły w ubiegłym tygodniu do 24 mld USD z 28,2 mld USD notowanych 8 stycznia. Aktywa CoinShares, drugiego pod względem wielkości funduszu, spadły do 2,9 mld USD z 3,4 mld USD.

- Uważamy, że inwestorzy stali się bardzo czuli na ceny w tym roku w związku z szybkością, z jaką bitcoin osiągnął nowy szczyt w tym roku – powiedział Reutersowi James Butterfill, strateg inwestycyjny w CoinShares.

W ostatni piątek kurs bitcoina spadał nawet do 28,8 tys. USD. Oznaczało to wymazanie całego wzrostu wartości najpopularniejszej kryptowaluty osiągniętego w tym roku. Obecnie, według Coindesk, bitcoin tanieje o 5,8 proc. do 31511,77 USD.

W tym roku wzrósł średni dzienny obrót na rynku bitcoina. Wynosił 12,3 mld USD wobec 2,2 mld USD w 2020 roku.