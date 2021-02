Rekordy na Wall Street

S&P500 wzrósł o 0,7 proc., a Dow Jones zyskał 0,8 proc. Oba indeksy zaliczyły szóstą wzrostową sesję z rzędu. Tak dobrej serii nie notowały od sierpnia ubiegłego roku. Dow Jones osiągnął także rekordową wartość zamknięcia. S&P500 i Nasdaq, który zyskał w poniedziałek 0,9 proc., poprawiły rekord trzecią sesję z rzędu.

Amerykańscy inwestorzy nie przestają kupować akcji. Obawy przewartościowania i wykupienia rynku zeszły na daleki plan w związku z przekonaniem, że stymulacja gospodarki jest bliska. Decydujące znaczenie miały wydarzenia z piątku kiedy formalnie otwarto w Kongresie możliwość uchwalenia jej jedynie głosami Demokratów. Oliwy do ognia dolała sekretarz skarbu Janet Yellen, mówiąc w niedzielę o możliwości powrotu do pełnego zatrudnienia już w przyszłym roku jeśli wsparcie gospodarki będzie odpowiednio duże. Goldman Sachs skorygował swoje oczekiwania co do wartości pakietu wsparcia i podwyższył szacunki o 400 mld USD do 1,5 bln USD. Jednocześnie skorygował w górę prognozę wzrostu gospodarczego USA. Tymczasem sezon wyników kwartalnych osiągnął półmetek i okazuje się wyraźnie lepszy niż oczekiwano. Prognozowano spadek zysków spółek o 10 proc., a jak dotąd rosną one o ponad 2 proc.

fot. Bloomberg Na zamknięciu drożało ok. 75 proc. spółek z S&P500.; Z 11 głównych segmentów indeksu popyt przeważał w 9. Największym cieszyły się akcje spółek z branży energii (4,2 proc.), co tłumaczono wyraźnym wzrostem kursu ropy. Z 10 najmocniej drożejących spółek z S&P500; aż 7 działa w branży naftowej. Duży popyt widać było także na akcje spółek finansowych (1,2 proc.) i IT (1,0 proc.). Najsłabiej na tle rynku wyglądały segmenty „defensywne”: nieruchomości (0,2 proc.), ochrony zdrowia (0,1 proc.) i użyteczności publicznej (-0,8 proc.). Z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones zdrożały 22. Najmocniej rosły kursy Walt Disney Co. (4,9 proc.), Chevron (2,5 proc.) i Caterpillar (2,3 proc.). Najmocniej taniały akcje spółek Visa (-0,9 proc.), Merck (-1,0 proc.) i Nike (-1,2 proc.). Na Nasdaq zdrożało 80 proc. spółek. Spośród tych o największej kapitalizacji najlepiej wyglądały półprzewodnikowe, jak Nvidia (6,2 proc.), Intel (1,7 proc.) i Broadcom (1,4 proc.). Spośród pozostałych nieźle wyglądała Tesla, której akcje zdrożały o 1,3 proc. Spółka ogłosiła inwestycję 1,5 mld USD w bitcoina i zapowiedziała, że będzie przyjmowała płatności w kryptowalucie. W grupie FAANG tylko Apple (0,1 proc.) notowało minimalny wzrost kursu. Wśród pozostałych jej członków najmocniej taniały akcje Amazon (-0,9 proc.), które przez poprzedni tydzień zdrożały o prawie 5 proc. w reakcji na dobre wyniki kwartalne giganta e-commerce.

