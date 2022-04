Rentowność najmu idzie w górę

Kulejący w czasie pandemii rynek najmu mieszkań dostał impuls po napływie uchodźców. Zarobek wciąż jest jednak niższy niż inflacja, choć lepszy niż na lokacie.

Przeciętne oprocentowanie lokat od jesieni ubiegłego roku podskoczyło z 0,2 do 2-3 proc. Premia za wymagające więcej zachodu wynajmowanie mieszkań nie jest duża - wynika z kolei z danych Expandera i portalu rentier.io. Ale - co najważniejsze -rośnie. Dynamiczny wzrost stawek najmu w marcu sprawił, że wskaźniki rentowności podskoczył z 4 proc. netto w styczniu do 4,19 proc. netto - podliczyli eksperci.