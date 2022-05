Rentowność obligacji Niemiec spadła poniżej 1 proc.

Awersja do ryzyka widoczna na światowych rynkach spowodowała wzrost popytu na obligacje. Rentowność 10-letniego długu Niemiec spadła w czwartek poniżej 1 proc., informuje Reuters.

W środę na rynkach akcji w USA indeksy spadły najmocniej od dwóch lat z powodu obaw pogorszenia wyników spółek obciążonych wyższymi kosztami, a także spowolnienia gospodarki wynikającej z zacieśniania polityki monetarnej. W czwartek w Europie inwestorzy także pozbywają się akcji. Pieniądze płyną do „bezpiecznych przystani” obligacji skarbowych. Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec spadła o 8 pkt. bazowych do 0,93 proc., a rentowność „dwulatek” zmalała o 2 pkt. bazowe do 0,34 proc.

fot. Bloomberg Reuters zwraca uwagę, że ostatnie wydarzenia spowodowały ograniczenie oczekiwań rynku co do podwyżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. W czwartek uwzględnia w cenach wzrost o 105 pkt. bazowych do końca roku. Dzień wcześniej szacował go na 110 pkt. bazowych. Obawy o wzrost gospodarczy widoczne są także na rynku obligacji spółek. Indeks iTraxx Europe, pokazujący koszt ubezpieczenia się od niewypłacalności koszyka obligacji spółek o ratingu śmieciowym osiągnął w czwartek największą wartość od maja 2020 roku. Podobny indeks, dotyczący spółek o ratingu inwestycyjnym wzrósł do najwyższej wartości od kwietnia 2020 roku.

