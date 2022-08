Restauracje Gordona Ramsay’a przyniosły miliony strat

Gazeta przypomina, że gwiazda „Hell’s Kitchen” prowadzi lub posiada udziały w 35 restauracjach w Wielkiej Brytanii, a także udziela licencji na 13 w innych miejscach świata. Ostatnie dane finansowe pokazały, że w roku zakończonym w sierpniu 2021 roku przyniosły one 6,84 mln GBP strat po tym jak poprzedni zakończyły 5 mln GBP „pod kreską”. W ostatnim oblikowanym raporcie Gordon Ramsay Restaurants informowało o 26,2 mln USD przychodów rocznych, co stanowiło mniej niż połowę osiągniętych w ostatnim roku przed pandemią, zakończonym 15 mln GBP zysku.

Gordon Ramsay, fot. Bloomberg

The Guardian zwraca uwagę, że choć branża HoReCa, w tym biznes Ramsay’a zanotowały wyraźną poprawę od lutego tego roku, kiedy zniesione zostały ograniczenia wprowadzone z powodu COVID-19, to pogarszająca się z powodu inflacji sytuacja gospodarstw domowych pogarsza perspektywy. W czwartek Bank Anglii podwyższył stopy procentowe i poinformował, że spodziewa się długiej recesji brytyjskiej gospodarki. Prognozuje, że rozpocznie się ona w czwartym kwartale tego roku, kiedy inflacja przekroczy 13 proc. Recesja ma trwać do końca 2023 roku.