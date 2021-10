Gigant rynku płatności PayPal Holdings negocjuje przejęcie serwisu społecznościowego Pinterest, poinformował Reuters powołując się na anonimowe źródła.

Potencjalna cena za akcję Pinterest, która pojawiła się podczas rozmów, to 70 USD, co oznacza wycenę spółki na poziomie ok. 39 mld USD. Oznaczałaby premię wysokości 26 proc. dla akcjonariuszy Pinterest, posiadających akcje we wtorek na zamknięciu sesji.