Rodzinne firmy spotkają się na Wzgórzach

Sukcesja to dla firmy rodzinnej ogromne przedsięwzięcie, a przygotowanie jej planu jest jednym z najbardziej złożonych wyzwań. Proces musi być dobrze zaplanowany, ponieważ stawka jest bardzo wysoka — chodzi o cały majątek firmy, a założyciele chcą mieć pewność, że osoby, które przejmą jej stery, będą nią odpowiednio zarządzać. Z tym wyzwaniem można poradzić sobie jedynie z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed rozpoczęciem procesu ważne jest też zweryfikowanie gotowości członków rodziny do przejęcia. Oczywiście można próbować wcześniej przygotować następne pokolenie do zaangażowania się w firmę, np. poprzez edukację czy zdobycie realnego doświadczenia w pracy na jej rzecz. Nie wszyscy to robią i nie zawsze to się udaje.

W procesie sukcesji wsparcia firmom rodzinnym mogą udzielić fundusze private equity. Nie zawsze jednak firmy rodzinne są przekonane do funduszy jako partnera w biznesie, więc ważne jest zrozumienie wzajemnych oczekiwań oraz uświadomienie sobie, że nasze cele są zbieżne. Dzięki kapitałowi i doświadczeniu możemy — po pierwsze — zrealizować potrzeby płynnościowe i życiowe założycieli, a po drugie — maksymalnie wspomóc firmę w rozwoju biznesu. Fundusz liczy na wzrost wartości firmy, podobnie jak założyciel, więc naturalnie będzie dbał o najważniejsze aktywa biznesu. Kluczowi ludzie zaangażowani w działalność firmy, znający i rozumiejący jej mocne i słabe strony, najczęściej pozostają na pokładzie i współpracują z funduszem. Nadal utrzymywane są relacje z klientami/dostawcami, jak również budowany przez lata wizerunek.

Realnym problemem, z którym muszą się mierzyć firmy rodzinne, jest brak naturalnego sukcesora. W niektórych sytuacjach naturalnym partnerem założycieli może stać się fundusz private equity. W Innova Capital stawiamy na relacje partnerskie i współpracę opartą na zaufaniu, więc transakcje sukcesyjne realizujemy tylko wtedy, gdy dzięki rozmowom i wspólnie wypracowywanej strategii razem z założycielami mamy pewność, że patrzymy na strukturę transakcji i na przyszłość firmy w ten sam sposób. Zgromadzone przez nas przez wiele lat doświadczenie w transakcjach partnerskich z przedsiębiorcami pozwalają nam przewidzieć większość sytuacji i problemów, które mogą wyniknąć na poziomie relacji właścicielskich — chodzi np. o sposób podejmowania kluczowych decyzji czy drogę docelowego wyjścia z inwestycji — i odpowiednio je uregulować w umowach, żeby wspólnie z założycielami skupić się wyłącznie na rozwijaniu biznesu i budowaniu jego wartości.