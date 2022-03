Rollercoaster na rynku akcji

Dzisiejsza sesja przyniosła potężną zmienność na rynku akcji.

Co prawda przez większą część dnia indeksy giełdowe miały wyraźny problem z określeniem kierunku, jednak po godzinie 18:00, kiedy na rynku pojawiały się doniesienia mówiące o tym, że Ukraina nie będzie nalegać na członkostwo w NATO, inwestorzy rzucili się do kupowania akcji. Wiadomość ta może bowiem skłonić Rosję do zaprzestania agresji. Kluczowe jest tutaj słowo “może”, ponieważ na tę chwilę jesteśmy jeszcze daleko od deeskalacji konfliktu w Ukrainie. Niemniej na pewno jest to ważny krok i argument w rozmowach z Rosją.