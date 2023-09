Ropa Brent powyżej 90 USD pierwszy raz od listopada

Cena baryłki ropy Brent przekroczyła we wtorek 90 USD po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku. Kurs rośnie z powodu obaw o podaż ograniczaną przez OPEC+, informuje Bloomberg.

Arabia Saudyjska przedłużyła dobrowolne zmniejszenie wydobycia ropy o kolejne trzy miesiące. To oznacza, że nie przekroczy 9 mln baryłek dziennie i będzie najniższe od lat. Rosja, główny sojusznik Arabii Saudyjskiej, zapowiedziała zmniejszenie wydobycia o 300 tys. baryłek dziennie do końca roku. Rynek ropy oczekuje jednocześnie na ożywienie popytu na ropę w Chinach. W poniedziałek Gary Ross, weteran rynku ropy z funduszu hedgingowego Black Gold Investors prognozował, że ropa będzie drożeć w związku z boomem turystycznym w Chinach i ograniczaniu dostaw surowca przez OPEC+. Przewidywał notowanie Brent w tym roku w przedziale 90-100 USD.

Obecnie kurs ropy Brent z wiodącego, listopadowego kontraktu rośnie o 1,8 proc. do 90,57 USD. Wcześniej we wtorek wynosił najmniej 88,06 USD i rósł nawet do 90,75 USD.

Ropa WTI z październikowych kontraktów drożeje o 1,8 proc. do 87,12 USD.