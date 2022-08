Kurs ropy ruszył w górę pod wpływem doniesień o zaostrzeniu konfliktu wewnętrznego w Libii, co zagraża dostawom ropy z tego kraju. Dodatkowo rośnie przekonanie inwestorów, że OPEC+ zrealizuje pogróżkę zmniejszenie wydobycia. Z drugiej strony rynek przestał się bać szybkiego pojawienia się ropy z Iranu po doniesieniach o przedłużeniu negocjacji w sprawie porozumienia nuklearnego na wrzesień.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów rósł o 4,2 proc. do 97,01 USD. To najwyższy kurs zamknięcia od 29 lipca. Notowania ropy Brent z październikowych kontraktów zakończyły się na ICE Futures Europe wzrostem kursu o 2,98 USD do 103,97 USD za baryłkę.