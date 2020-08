Ropa drożała w środę po wiadomości o trzecim z rzędu spadku zapasów surowca w USA.

W ubiegłym tygodniu zapasy ropy w USA spadły o 4,5 mln baryłek, poinformował w środę EIA. Choć rynek spodziewał się trochę większego spadku, to ostatecznie potraktował dane jako byczy impuls. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy z wrześniowych kontraktów rósł o prawie 2,6 proc. do 42,67 USD. To najwyższy kurs zamknięcia w przypadku wiodącego kontraktu od 5 marca.