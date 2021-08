Kurs ropy WTI spadł piątą sesję z rzędu. To najdłuższa przecena surowca od pięciu miesięcy.

Ropa WTI taniała po wiadomości, że zapasy benzyny w USA wzrosły po raz pierwszy od ponad miesiąca. Ożywiło to obawy dotyczące popytu. Wiadomość o trochę większym niż oczekiwano spadku zapasów ropy nie zahamował zniżki ceny surowca. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z wrześniowych kontraktów spadał o 1,7 proc. do 65,46 USD. Ropa Brent taniała o 1,25 proc. do 68,17 USD.