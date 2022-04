Ropa zdrożała

Na rynku ropy w środę panowała duża zmienność. Ostatecznie cena surowca jednak rosła.

W środę ropa WTI drożała nawet o 1,1 proc. i taniała o prawie 1,8 proc. Duży wpływ miały na jej notowania najnowsze dane o zapasach. Choć w przypadku ropy wzrosły w ubiegłym tygodniu w USA o 700 tys. baryłek, to zapasy benzyny spadły o 1,6 mln baryłek, a oczekiwano wzrostu o 100 tys. baryłek. Podobnie było w przypadku zapasów destylatów, które spadły o 1,4 mln baryłek, a oczekiwano zniżki tylko o 100 tys. baryłek. Rynek liczy, że rafinerie zwiększą zakupy i dlatego na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z czerwcowych kontraktów rósł o 0,3 proc. do 102,02 USD. Ropa Brent zdrożała na ICE o 33 centy do 105,32 USD.