Rosja znów blisko niewypłacalności

Najbliższe dni mogą przesądzić o ogłoszeniu pierwszej od ponad 100 lat niewypłacalności Rosji, informuje Bloomberg.

Agencja przypomina, że w czwartek i piątek Rosja powinna przekazać łącznie obligatariuszom 400 mln USD, ale ważniejsza może okazać się niedziela, kiedy mija ostateczny termin spłaty ok. 100 mln USD długu, która miała być dokonana pod koniec maja. Z powodu sankcji przekazane przez Rosję pieniądze nie dotarły do posiadaczy obligacji kraju. Brak spłaty do końca 26 czerwca, kiedy mija tzw. okres łaski, będzie faktycznie oznaczał niewypłacalność.