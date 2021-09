Dostawca głównego surowca do produkcji roślinnego „mięsa”, którego klientem jest m.in. jeden z liderów branży: Beyond Meat Inc., ostrzegł konsumentów, że powinni być gotowi na wyższe ceny z powodu drożejącego grochu.

Groch to jeden z głównych składników produktów naśladujących mięso. W Europie jego podaży zaszkodziła zła pogoda, a w Kanadzie susza. Spowodowało do ponad dwukrotny wzrost ceny grochu w porównaniu z ubiegłym rokiem, informuje Roquette Freres SA.