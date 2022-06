Rosną indeksy rynków akcji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Indeksy amerykańskich rynków akcji spadały na otwarciu wtorkowej sesji. Popyt szybko oddał jednak inicjatywę i straty zostały odrobione już po pierwszej godzinie handlu.

Spadki na początku sesji tłumaczone były doniesieniami dotyczącymi sieci handlowej Target (-3,1 proc.), która obniżyła prognozę marży zysku po tym jak nagromadziła zbyt duże zapasy i aby je zredukować musi obecnie obniżyć ceny i wstrzymać zamówienia. Inwestorzy zareagowali sprzedażą akcji spółek handlu detalicznego. Indeks Dow Jones U.S. Retail spadał na początku sesji o 2,6 proc. Nastroje inwestorów zaczęły się jednak poprawiać. Pomogły w tym spadki rentowności obligacji i słabnięcie dolara. Po ok. 90 minutach handlu Średnia Przemysłowa Dow Jones rosła o 0,1 proc., S&P500 zyskiwał 0,2 proc., a Nasdaq zwyżkował o 0,4 proc. Popyt przeważał w 7 z 11 głównych segmentach rynku. Największym cieszyły się akcje spółek IT (0,6 proc.) i energii (1,7 proc.). Najsłabsze były segmenty użyteczności publicznej, dóbr codziennego użytku i nieruchomości (po ok. -0,4 proc.), a także dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-0,5 proc.).