Rosnące stopy biorą za rogi giełdowego byka

Rynek kapitałowy tworzą dwaj bracia. W mediach zwykle bryluje młodszy, bardziej nieprzewidywalny i zmienny rynek akcji. Ale ważniejszy jest jego starszy brat, jakim jest stateczny, powolny i znacznie większy rynek długu

Średnia przemysłowa Dow Jonesa ustanowiła nowy rekord wszech czasów i jest notowana 63 proc. wyżej niż rok temu. Trwająca od zeszłorocznej wiosny hossa na Wall Street jest zjawiskiem dobrze znanym i przestała budzić zdumienie. Nowym trendem są za to zaczątki bessy na amerykańskim rynku długu. Mamy do czynienia z podwyżką kosztów finansowania o ok. 60 pkt baz. w ciągu półtora miesiąca oraz ze wzrostem o ponad 100 pkt baz. rozłożonym na niespełna osiem miesięcy. Niby to nie tak dużo, ale dla przyzwyczajonego do tanich i łatwych pieniędzy sektora korporacyjnego nawet taka podwyżka może się okazać niebezpieczna.