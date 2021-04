Równa miarka dla kilku ustaw

Zgodne z Konstytucją RP obsadzenie stanowiska rzecznika praw obywatelskich (RPO) – po wygaśnięciu przedłużonego przymusowo mandatu Adama Bodnara – realnie nie posunęło się do przodu.

Oczywiście Sejm w pierwszym kroku wybrał posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego, stosunkiem 240:201, przy 11 wstrzymujących się i 8 nieobecnych. Kandydat deklaruje, że do połowy maja spróbuje przeciągnąć na swoją stronę choćby 2-3 senatorów spoza PiS-owskiej mniejszości w drugiej izbie. Jednak sam w to nie wierzy, będzie wykonywał podchody, lecz wynik finalnego głosowania Senatu także jest oczywisty – kolejny poseł PiS zostanie odrzucony jak poprzedni, Piotr Wawrzyk. Bardzo ważna jest okoliczność, że np. ewentualny remis 50:50 to za mało, pozytywna uchwała nie zostanie podjęta. W odróżnieniu od Senatu amerykańskiego u nas nie włącza się w razie remisu wiceprezydent jako arbiter, którego głos rozstrzyga. Bartłomiej Wróblewski musi uzyskać przewagę 51:49 (odpowiednio obniżoną w razie jakichś nieobecności, ale Senat raczej zagłosuje w komplecie). Paradoksalnie szanse ma nawet mniejsze niż wspomniany poprzednik, albowiem bardzo go obciąża aktywne współautorstwo wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem stało się zerwanie 27-letniego kompromisu aborcyjnego. Wspomnienie wielotysięcznych niepokojów społecznych z jesieni 2020 r. wyklucza, aby to właśnie ich współinicjator mógł sprawować mandat RPO ponad podziałami.