Rubel nadal się umacnia

W stosunku do euro rubel w środę w handlu w Moskwie umocnił się o ponad 1,1 proc. do poziomu 75,9075 który jest najmocniejszym od ponad dwóch lat. Następnie rosyjska waluta nieznacznie wycofała się do powyżej 76 rubli.

Podobna skala aprecjacji ma miejsce w relacji do dolara, który wyceniany jest na około 72,52 ruble.

Nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku międzybankowym, gdzie rubel był słabszy. Za dolara przy skupie płacono 74,17 rubli i sprzedawano po 74,83.

Zachowanie rosyjskiej waluty jest – co podkreślają eksperci – sztucznie kreowane m.in. działaniami banku centralnego oraz decyzjami politycznymi. Jak choćby w przypadku wstrzymaniu dostaw gazu przez Gazprom do Polski i Bułgarii, po tym jak kraje nie zgodziły się za zapłatę w rublach za otrzymany surowiec.

Na „korzyść” rubla działa też okres regulacji podatków przez wiele rosyjskich przedsiębiorstw, co zmusza je często do konieczności sprzedaży walut obcych.

Rynek oczekuje na piątkową decyzję Banku Rosji ws. stóp procentowych.

Prognozuje się, że bank centralny obniży swoją główną stopę procentową o 200 punktów bazowych do 15 proc. starając się stymulować wzrost akcji kredytowej w gospodarce w obliczu wysokiej inflacji. To może zwiększyć podatność rubla na wstrząsy zewnętrzne.