Rubel najmocniejszy od ponad dwóch tygodni

Rosyjski rubel zaczął tydzień najniższą wartością od napaści Rosji na Ukrainę, a kończy największą od ponad dwóch tygodni, informuje Reuters.

Rubel umacnia się w piątek o ponad 1 proc. do 93,46 za dolara. Przez tydzień jego wartość wzrosła o ponad 6 proc.

W poniedziałek rubel był notowany powyżej 100 za dolara. Wywołało to niezadowolenie Kremla, który wskazał jako winnego bank centralny, prowadzący według niego zbyt luźną politykę monetarną, Bank Rosji posłusznie zwołał nadzwyczajne posiedzenie na wtorek, podczas którego podwyższył stopy o 350 pkt. bazowych, a główną do 12 proc. W kolejnych dniach media donosiły o rozważaniu przez władze przywrócenia obowiązku sprzedaży zagranicznych walut przez rosyjskich eksporterów. Wkrótce potem pojawiła się informacja, że nieformalnie zgodzili się zwiększyć sprzedaż zagranicznych walut. Reuters zwraca uwagę, że na korzyść rubla działał też zbliżające się rozpoczęcie okresu płatność podatków, co zwykle skutkowało zwiększoną wymianą walutowych przychodów eksporterów na rubla w celu zapłaty daniny.