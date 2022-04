Rubel słabnie, spadają indeksy w Moskwie

Dziennik Wiedomosti donosi, że Bank Rosji rozważa dalsze łagodzenie kontroli kapitału wprowadzonej krótko po napaści Rosji na Ukrainę. Chodzi m.in. o złagodzenie wymagań dotyczących obowiązkowej sprzedaży przychodów w walutach obcych przez firmy eksportowe. Obecnie muszą one sprzedać 80 proc. takich przychodów w okresie trzech dni od ich otrzymania, przypomina Reuters. Zmiana miałaby dotycząć zarówno wydłużenia okresu, w którym miałaby nastąpić sprzedaż, jak i poziomu upłynnianych wpływów walutowych.

fot. Reuters/FORUM

W czwartek rano rubel słabł o 2 proc. do 81,50 za dolara. W ubiegłym tygodniu umacniał się nawet do 71 za dolara. Wobec euro słabnie w czwartek o 2,5 proc. do 88,55. Wcześniej krótko słabł nawet do 90 za euro.

W czwartek spadają także indeksy rosyjskich rynków akcji. „Dolarowy” RTS traci 3,2 proc., a rublowy MOEX spada o 1,2 proc.