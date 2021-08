Ruch w dół po rekordach Dow Jones i S&P500

Na amerykańskich rynkach akcji w pierwszej części wtorkowej sesji Dow Jones i S&P500 ustanowiły rekordy intraday. Po 90 minutach nastąpił jednak ruch indeksów w dół. Także Nasdaq, który spadał od początku sesji.

Największym popytem cieszą się akcje najmocniej przecenionych w poniedziałek spółek z segmentu energii (1,4 proc.). Pomaga zdecydowane odbicie ceny ropy, która mocno spadła dzień wcześniej. Pomimo umocnienia dolara inwestorzy kupują również akcje spółek materiałowych (1,4 proc.), co może wiązać się ze spodziewanym przegłosowaniem we wtorek w Senacie USA ustawy o inwestycjach infrastrukturalnych wartości 1 bln USD. Dalszy wzrost rentowności obligacji skarbowych USA wciąż sprzyja notowaniom akcji spółek finansowych (1,0 proc.). Najsłabszymi segmentami w pierwszej części wtorkowych notowań są IT (-0,8 proc.) oraz najmocniej drożejąca w poniedziałek ochrona zdrowia (-0,6 proc.).