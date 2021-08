Rudy Giuliani gotów wystąpić za 275 USD

Rudy Giuliani, były osobisty prawnik Donalda Trumpa, a w przeszłości burmistrz Nowego Jorku miał, według doniesień mediów, wpaść w tarapaty finansowe. Być może dlatego zdecydował się na zarabianie nawet małych kwot pieniędzy, wynika z informacji przekazanych przez HuffPost.

Giuliani pracując dla Trumpa zarabiał nawet 20 tys. USD dziennie. Teraz pojawił się na amerykańskim serwisie internetowym Cameo, w którym za relatywnie niewielkie pieniądze można zamówić krótkie nagranie wideo znanych ludzi na wskazany temat. W przypadku Giulianiego to obecnie 275 USD.

- Cześć, jestem Rudy Giuliani i jestem na Cameo. Jeśli jest temat, który chcesz przedyskutować lub historia, którą chcesz usłyszeć lub podzielić się ze mną, czy życzenia, które mogę komuś złożyć, dając mu radość, będę zachwycony mogąc to zrobić – reklamuje się w nagraniu na Cameo były osobisty prawnik Donalda Trumpa.

Na początku sierpnia The New York Times informował, powołując się na anonimowe źródła, że Giuliani jest bliski bankructwa. Powodem jego trudnej sytuacji finansowej jest konieczność pokrycia wielkich kosztów usług prawników, wynikających z toczących się wobec niego postępowania federalnego oraz procesu firmy informatycznej obsługującej wybory prezydenckie, która żąda od niego za zniesławienie 1,3 mld USD. Uporczywe twierdzenie o sfałszowaniu wyborów spowodowało dodatkowo, że w czerwcu nowojorski sąd apelacyjny zawiesił Giulianiego w możliwości wykonywania zawodu prawnika, co dodatkowo pogorszyło jego sytuację finansową.