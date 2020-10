Run na obligacje, który coś przypomina

Wrześniowe wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych wskazują na powrót ich popularności do rozmiarów sprzed pandemii. Różni się nieco struktura sprzedaży, ale 2,2 mld zł i wzrost o 77 proc. narastająco robią wrażenie.

Wrześniowe wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych (2,24 mld zł) od pierwszych trzech miesięcy tego roku różnią się tylko strukturą — obecnie prawie połowa sprzedaży przypada na obligacje trzymiesięczne (0,5 proc.), na początku roku było to ok. 25 proc. Na papiery indeksowane inflacją przypada niecałe 40 proc. (prawie 60 proc. w I kwartale). W porównaniu rok do roku wrześniowa sprzedaż wzrosła o 42 proc., a w ujęciu narastającym (po trzech kwartałach) o 77 proc. — aż do 21,2 mld zł. Oczywiście część tego imponującego wzrostu przypada na pierwsze miesiące tego roku, kiedy inflacja przebiła 4 proc. i wywindowała oprocentowanie obligacji indeksowanych CPI wchodzących w nowe okresy odsetkowe w okolice 6 proc. Liczba przemawiająca do wyobraźni dziś jeszcze bardziej — kiedy oprocentowanie depozytów bankowych jest bliskie zera.