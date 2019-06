Ruszyła rekrutacja do pracy pod palmami

Do Suntago Wodny Świat, parku wodnego pod Mszczonowem budowanego na działce liczącej 20 hektarów, potrzebni są pracownicy obsługi klienta, ratownicy, kucharze i kelnerzy, pracownicy strefy relaksu i spa (m.in. 10 saunamistrzów, 20 terapeutów i masażystów oraz 8 kosmetyczek).

W sumie poszukiwanych jest około 450 przyszłych pracowników reprezentujących różne zawody. Suntago Wodny Świat, będący pierwszym etapem inwestycji Park of Poland, otworzy się dla gości pod koniec bieżącego roku. Poza codziennym kontaktem z gośćmi funkcjonowanie obiektów w Park of Poland oraz Suntago Wodny Świat będzie potrzebowało profesjonalistów z wielu branż. Poszukiwani są zarówno specjaliści, jak i doświadczeni menedżerowie do działów: technicznego, obsługi klienta, marketingu czy finansów. Park zaoferuje odwiedzającym m.in. 32 zjeżdżalnie wodne (razem ponad 3 km, w tym najdłuższa w Europie licząca 320 m długości), symulator do nauki surfingu i 820 m kw. basenu z falą. Całkowita powierzchnia basenów ma liczyć 3500 m kw., a powierzchnia największego basenu krytego — 1000 m kw. Obiekt obliczony jest na 15 tys. gości. Obok basenów będzie działać 6 restauracji oraz 5 barów. Suntago Wodny Świat, to inwestycja spółki Global City Holdings warta 150 mln EUR. Jest częścią Park of Poland, powstającego we Wręczy pod Mszczonowem kompleksu mieszczącego na 400 hektarach m.in. parki tematyczne, bungalowy, hotele, centrum konferencyjne i handlowe.