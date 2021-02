34-letni Keith Gill, prowadzący jako „Roaring Kitty” inwestycyjnego vloga na YouTube, został pozwany za manipulację rynkiem dla własnych korzyści.

Gill był wskazywany jako jeden z inspiratorów niedawnego szaleństwa spekulacyjnego na rynkach w USA, którego symbolem stał się bezprecedensowy wzrost kursu spółki GameStop. Jest jedną z osób, które w czwartek ma w tej sprawie zeznawać w Kongresie USA.

Pozew przeciwko Gillowi, który na słynnym forum WallStreetBets na serwisie Reddit znany był jako DeepF*****gValue, złożył Christian Iovin ze stanu Waszyngton, który kupił opcji na akcje GameStop. Jako pozwani wymienieni są także Massachusetts Mutual Life Insurance oraz jego spółka zależna MML Investors Services. Okazało się bowiem, że Gill był tam zatrudniony do 28 stycznia, czym nie chwalił się w mediach społecznościowych.

Iowin wskazuje w pozwie, że Gill kupił akcje GameStop po 5 USD, a potem wykorzystał media społecznościowe do podbicia kursu spółki do ok. 20 USD na początku stycznia, a następnie do ponad 400 USD w zaledwie dwa tygodnie. W jego ocenie doszło do złamania prawa i manipulacji rynkiem.

Gill nie zgadza się z zarzutami.

- Pomysł, że wykorzystałem media społecznościowe do promocji akcji GameStop nieświadomym inwestorom jest niedorzeczny – głosi jego oświadczenie. – Było jednoznaczne, że mój kanał miał jedynie cel edukacyjny oraz że mój agresywny styl inwestowania nie był odpowiedni dla większości ludzi, którzy go oglądali – dodał.

W środę na zamknięciu sesji na giełdzie nowojorskiej akcje GameStop, właściciela sieci sklepów z grami wideo, taniały o 7 proc. do 45,94 USD.