Rynek czeka na gołębi Fed

Rynek akcji wciąż wysyła pozytywne wibracje dla innych klas aktywów, a dziś rano dodatkowy impuls wzmacniający apetyt na ryzyko przyszedł ze strony lepszych od oczekiwań chińskich danych o aktywności gospodarczej. Ale inwestorzy powoli są już myślami przy jutrzejszym komunikacie FOMC, co może ograniczyć skalę reakcji na liczne wydarzenia zaplanowane na wtorek.

Początek nowego tygodnia przynosi utrzymanie umiarkowanego optymizmu na rynkach finansowych. Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się przeszło 1% wzrostami, a dziś o poranku notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy dalej próbują piąć się na północ. Pomagają w tym lepsze od oczekiwań sierpniowe dane z Chin, które wpisują się w scenariusz postępującej odbudowy gospodarczej po najmocniejszym uderzeniu pandemii. Dynamika produkcji przemysłowej wzrosła do 5.6% r/r z 4.8% r/r odnotowanych w lipcu i mediany prognoz rynkowych na poziomie 5.1% r/r, podczas gdy sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 0.5% r/r po spadku o 1.1% r/r przed miesiącem i oczekiwanej stagnacji. W kalendarium makroekonomicznym należy dziś zwrócić uwagę przed południem na wskaźnik ZEW odzwierciedlający nastroje sektora finansowego we wrześniu w Niemczech oraz opublikowane przed rozpoczęciem sesji na Wall Street dane z USA. Wrześniowy odczyt koniunktury w rejonie Nowego Jorku oraz sierpniową produkcję przemysłową. Uwaga rynków powoli przenosi się na rozpoczynające się dziś posiedzenie Fed, które zakończy się jutro publikacją najnowszych projekcji oraz konferencją prasową. Na początku sesji na Starym Kontynencie niemiecki Dax pozostaje w pobliżu wczorajszego poziomu zamknięcia.

Na rynku walutowym dolar pozostaje w defensywie, a kurs EURUSD zbliża się do 1.19. Korzystają na tym notowania złota, które wychodzą powyżej 1960 USD za uncję, co wpisuje się w oczekiwania na złagodzenie w dniu jutrzejszym przekazu ze strony Fed po tym jak w sierpniu Powell zakomunikował zmianę strategii realizacji celu inflacyjnego. Dolar traci również w efekcie przepływu kapitału w kierunku bardziej ryzykownych aktywów. W gronie G10 zyskują waluty surowcowe, a notowania GBPUSD stabilizują się powyżej 1.28 po ubiegłotygodniowej przecenie. Wczoraj wieczorem Izba Gmin przeforsowała kontrowersyjny projekt ustawy o rynku wewnętrznym, który będzie teraz procesowany w komisjach. To on nasilił spór z Brukselą, bowiem pozwala na unieważnienie uzgodnionych dotychczas kwestii dotyczących Irlandii Północnej i jest naruszeniem prawa międzynarodowego, zatem nic nie wskazuje aby był to koniec burzliwego handlu na rynku brytyjskiej waluty. AUDa dodatkowo wsparł opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia RBNZ, który wskazuje, że australijskie władze monetarne nie planują w najbliższym czasie dalej luzować polityki monetarnej. W efekcie kurs AUDUSD ponownie ruszył powyżej 0.73.