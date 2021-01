Rynek pracy odzyskuje energię

Wiele firm, bez względu na to, czy przez pandemię przeszła ciężko czy łagodnie, myśli o rekrutacji. Pożądane kompetencje cyfrowe.

W różnym stopniu, w zależności od branż, w jakich działają, firmy odczuły skutki pandemii. Niemniej w 2021 r. przeważająca większość, bo aż 84 proc., przedsiębiorstw przebadanych na potrzeby „Raportu płacowego Hays Poland 2021” firm, zakłada, że w najbliższych 12 miesiącach będzie rekrutować pracowników. 51 proc. spodziewa się wzrostu liczby zatrudnionych, zmniejszenia - tylko 12 proc. firm.

Spółki, które zostały zmuszone do zwolnień, będą dążyć do przywrócenia poziomu zatrudnienia sprzed marca 2020 r., a ci, którym pandemia pomogła w rozwoju biznesu, planują pozyskanie kompetencji niezbędne do realizacji nowych celów biznesowych. Analitycy Hays Poland, wskazują na powrót optymizmu wśród przedsiębiorców – 91 proc. badanych firm uważa, że ich aktywność rynkowa wzrośnie lub pozostanie bez zmian, jednak w porównaniu z raportem z początku 2020 r. o 28 proc. więcej ankietowanych wskazało, że będzie rekrutować pracowników tymczasowych.

Z analizy wynika, że największą gotowość do powiększenia załogi wykazują branże IT i telekomunikacja oraz inżynieria i ekologia (po 91 proc. wskazań), a także sektor usług biznesowych (88 proc.). Kompetencje techniczne, menedżerskie, IT i cyfrowe znajdują się też w grupie tych, na które obecnie jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Poza kwestiami finansowymi dominującym czynnikiem pomagającym firmom w pozyskaniu pracowników jest stabilność zatrudnienia (57 proc. wskazań). Na kolejnych miejscach znalazły się ciekawe projekty do realizacji (50 proc.) czy możliwość rozwoju zawodowego (47 proc.).