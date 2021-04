Rynek znów obstawia reflację

Oczekiwanie reflacji, które spowodowało wcześniej w tym roku największą od dekady przecenę obligacji USA, zostało wzmocnione przez piątkowe dane z rynku pracy i skłoniło rynek do obstawiania szybszego rozpoczęcia podwyżek stóp przez Fed.

Inwestorzy dowiedzieli się w piątek, że amerykańska gospodarka dodała w marcu 916 tys. miejsc pracy, czyli ponad 250 tys. więcej niż oczekiwano, a stopa bezrobocia spadła do 6,0 proc. Wskazuje to na dużo wyższe tempo ożywienia gospodarczej niż szacowano.

W reakcji na dane, podczas skróconej sesji giełdowej rentowność obligacji 10-letnich USA rosła nawet o 6 pkt. bazowych do 1,73 proc. Papiery o krótszej zapadalności, które mocniej reagują na oczekiwania dotyczące polityki monetarnej, zanotowały jeszcze większe zmiany. Rentowność obligacji 5-letnich rosła w pewnym momencie o prawie 8 pkt. bazowych do 0,979 proc., najwyższego poziomu od lutego ubiegłego roku. Rentowność „dwulatek” dochodziła do 0,19 proc., zbliżając się do poziomu z czerwca.

- Stopy nadal będą rosły i powinny bo kreacja miejsc pracy kwitnie w miarę narastania tempa otwierania gospodarki – powiedział Robert Daly, dyrektor rynku obligacji w Glenmede Investment Management podkreślając, że spodziewa się ruchu w górę krótkiego końca krzywej rentowności.

Stratedzy TD Securities rekomendują jednak kupno obligacji 5-letnich USA, których rentowność powyżej 0,93 proc. jest ich zdaniem zbyt wysoka w relacji do ryzyka podwyżki stóp. Zakłada bowiem pierwszą już w styczniu 2023 roku. TD Securities oczekuje tymczasem, że stanie się to dopiero we wrześniu 2024 roku.

Jim Caron, zarządzający portfelem obligacji w Morgan Stanley Investment Management uważa, że piątkowy wzrost rentowności był odruchową reakcją na dane z rynku pracy i spodziewa się słabnięcia efektu raportu z czasem.

- To było zgodne ze scenariuszem, według którego będziemy mieli około milion nowych miejsc pracy miesięcznie przez następne kilka miesięcy – powiedział, zwracając uwagę, że zatrudnienie wciąż jest poniżej poziomu sprzed pandemii.

Caron jest przekonany, że marcowy raport nie wpłynie na politykę monetarną.