Rzecznik MŚP za dyscyplinarką dla urzędników

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP), od miesięcy postuluje uregulowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników za ich decyzje.

Przypomina o tym po wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach uniewinniającym przedsiębiorcę z Sosnowca. W sylwestra 2018 r., pomimo konieczności opieki nad chorą żoną, policja doprowadziła go do urzędu skarbowego, by można było postawić mu zarzuty karne skarbowe w sprawie rozliczenia podatku za 2012 r. Mimo interwencji Rzecznika MŚP żaden urzędnik zaangażowany w tę sprawę nie poniósł konsekwencji.