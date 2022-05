S&P500 i DJIA najniżej od marca 2021, a Nasdaq od listopada 2020 r.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

S&P500 spadł o 3,2 proc. i po raz pierwszy od ponad roku zszedł poniżej 4000 pkt. Indeks jest już 17 proc. poniżej 52-tygodniowego maksimum. Dow Jones stracił 2,0 proc. Oba indeksy mają najniższą wartość od marca 2021 roku. Nasdaq zniżkował o 4,3 proc. i kończył sesję najniżej od listopada 2020 roku.

W poniedziałek inwestorzy nadal sprzedawali akcje na amerykańskich giełdach. Wśród wskazywanych powodów przeceny wymieniano słabnięcie wiary w tzw. miękkie lądowanie, czyli stłumienie przez Fed inflacji bez wywoływania recesji gospodarki. Szef Fed w Minneapolis, Neel Kashkari, zauważył, że utrudnić mogą to dalsze zakłócenia łańcuchów dostaw spowodowane m.in. przez determinację władz Chin w realizacji polityki „zero COVID”. W ostatnich dniach doprowadziła ona do zaostrzenia lockdownu w Szanghaju. Negatywne skutki wcześniejszych takich działań pokazały poniedziałkowe dane o chińskim eksporcie, który rósł w kwietniu najsłabiej od dwóch lat. Obligacje początkowo taniały w poniedziałek wraz z akcjami, rentowność „dziesięciolatek” USA doszła najwyżej od prawie 4 lat, ale pod koniec sesji pojawili się chętni na przecenione papiery i rentowności zaczęły spadać. Nie wywołało to reakcji rynku akcji, który kończył sesję w pobliżu dziennego minimum. Indeks dolara doszedł w poniedziałek do 20-letniego maksimum, ale pod koniec sesji także cofnął się i rósł minimalnie.