Odpis wartości udziałów i udzielonych QMRP pożyczek obciąży wynik jednostkowy kwotą 12,1 mln zł.

Odpis to konsekwencja pogarszających się perspektyw rynkowych i prognoz co do realizacji zakładanego modelu biznesowego na rynku chińskim wykazuje.

“(...) operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki oraz grupy kapitałowej” - zaznaczono.