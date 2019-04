Santander poleca akcje Marvipolu

Adrian Kyrcz, analityk BM Santandera, podtrzymał rekomendację "kupuj" dla akcji Marvipolu. Cena docelowa została podniesiona o 5 proc. do 7 zł.

Raport wydano 9 kwietnia. Dostępny jest na stronie brokera. - Oczekujemy, że spółka istotnie zwiększy swoje zyski w latach 2020–2021, dzięki planowanym przekazaniom wysokomarżowych projektów. Rekordowa liczba mieszkań oferowanych do sprzedaży powinna wspierać wolumeny sprzedaży w 2019 r., co może pozytywnie wpływać na cenę akcji. Marvipol handluje się z ok. 65-procentowym dyskontem do swoich aktywów netto i na niskim jednocyfrowym P/E w latach 2019-21. Przyznajemy, że dyskonto do spółek porównywalnych może być uzasadnione stosunkowo niskim ROE i brakiem dywidendy w średnim...