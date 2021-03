Arabia Saudyjska jest za przedłużeniem na maj i czerwiec ograniczenia podaży ropy przez OPEC+, dowiedział się nieoficjalnie Reuters.

Saudyjczycy deklarują także gotowość przedłużenia dodatkowego własnego zmniejszania własnej podaży ropy, aby podtrzymać jej cenę w okresie wydłużających się restrykcji antykowidowych.

- Oni nie widzą, aby popyt był już dostatecznie duży, by zapobiec spadkowi cen – powiedział informator Reutersa.

Obecnie OPEC+ redukuje podaż ropy o ponad 7 mln baryłek dziennie, a Arabia Saudyjska zmniejsza własną podaż o dodatkowy 1 mln baryłek dziennie.

Reuters dowiedział się nieoficjalnie, że Rosja może poprzeć propozycję Arabii Saudyjskiej jeśli uzyska zgodę na niewielkie zwiększenie własnej podaży.

Ropa Brent tanieje we wtorek rano o 0,4 proc. do 64,74 USD. Cena baryłki ropy WTI spada o 0,5 proc. do 61,24 USD.