Sesja na Wall Street zakończyła się spadkami

We wtorek trzy główne amerykańskie indeksy zaliczyły niewielkie spadki. S&P 500 po raz czwarty z rzędu wzbił się na rekordowy poziom w trakcie trwania sesji, jednak ostatecznie zamknął się nieco poniżej wyniku z poniedziałku.

Dow Jones stracił 0,29 proc. i zamknął się z wynikiem 33,430.24 pkt. S&P spadł o 0,10 proc. do 4,073.94 pkt, a Nasdaq Composite o 0,05 proc. do 13,698.38 pkt.

Według danych Bank of America, w pierwszym kwartale 2021 roku do funduszy inwestycyjnych trafiła rekordowa kwota 372 mld USD, co było efektem bodźców fiskalnych i ożywienia gospodarczego.

Dane potwierdzają hossę na rynku, która doprowadziła akcje do nowych szczytów, przy czym optymizm dotyczący szczepień przeważa nad obawami, że wyższe rentowności obligacji mogą zakłócić dalsze wzrosty.

Opublikowane we wtorek dane Departamentu Pracy pokazały, że liczba wolnych miejsc pracy w USA wzrosła w lutym do najwyższego poziomu od dwóch lat. Międzynarodowy Fundusz Walutowy po raz drugi w ciągu trzech miesięcy podwyższył z kolei swoje prognozy globalnego wzrostu gospodarczego, ostrzegając jednocześnie o zwiększających się nierównościach pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji spadła we wtorek o pięć punktów bazowych do 1,65 proc. Rentowność 30-letnich obligacji spadła zaś o trzy punkty bazowe do 2,32 proc.

Akcje Illumina Inc. zdrożały o 7,9 proc. po tym, gdy firma biotechnologiczna podała w poniedziałek, że spodziewa się osiągnięcia przychodów rzędu 1 mld USD za pierwszy kwartał roku.

Sesja zakończyła się mieszanie w przypadku technologicznych blue chipów. Taniały akcje takich spółek jak Amazon (-0,09 proc.), Facebook (-0,86 proc.), Google (-0,44 proc.), Intel (-1,47 proc.), Microsoft (-0,49 proc.) oraz Nvidia (-0,90 proc.). Na przeciwnym biegunie znalazły się Apple (+0,25 proc.), Netflix (+0,71 proc.), Tesla (+0,08 proc.), Twitter (+4,30 proc.) i Zoom (+1,80 proc.).

Złoto przedłużyło korzystną passę i zdrożało po raz czwarty z rzędu. Wtorkową sesję zamknęło z wynikiem 1743 USD za uncję (+0,8 proc.). Ropa WTI zyskała 1,2 proc. Baryłka kosztowała 59,33 USD.